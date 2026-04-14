LUTTES ET RÉSISTANCES DES PEUPLES AUTOCHTONES, une visite – un atelier avec Nat Cardozo, plasticienne et illustratrice, MEG, Genève

LUTTES ET RÉSISTANCES DES PEUPLES AUTOCHTONES, une visite – un atelier avec Nat Cardozo, plasticienne et illustratrice Samedi 25 avril, 14h00 MEG

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Une rencontre pour saisir comment les peuples autochtones s’organisent pour faire face aux dégradations environnementales, de l’Amazonie à Bornéo, en Asie du Sud-Est, en passant par les États-Unis.

La visite se poursuivra avec un atelier créatif mené par Nat Cardozo autour de son album Origine, un hommage aux peuples autochtones dont la survie est menacée par l’expansionnisme des pays industriels, et qui ont une tout autre relation au monde naturel à nous transmettre.

Une rencontre programmée en marge de l’expostion SAUVAGES. les coulisses du film de Claude Barras

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Avec Nat Cardozo, plasticienne et illustratrice // organisé en collaboration avec les MEG // samedi 25 avril 2026 // de 14h00 à 17h00 // MEG et Bibliothèque de la Cité // tout public, dès 9 ans

Nat Cardozo