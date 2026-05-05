Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes

Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 9 mai, 09h30 LA COCOTTE SOLIDAIRE Loire-Atlantique

L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.

Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00

La prochaine session aura lieu à LA COCOTTE SOLIDAIRE

le SAMEDI 9 MAI 2026 de 9 h 30 à 11 h 30.

1 île de Versailles – 44000 Nantes

Téléphone : 07.83.60.10.53

Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…

N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend arrêt de tram L2 MOTTE- ROUGE à côté

ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.

LA COCOTTE SOLIDAIRE 1 île de Versailles – Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]

Une seule question : mon objet est-il réparable ?

REPAIR CAFE NANTES ERDRE