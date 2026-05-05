Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes
Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes samedi 9 mai 2026.
Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 9 mai, 09h30 LA COCOTTE SOLIDAIRE Loire-Atlantique
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.
Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T11:30:00+02:00
La prochaine session aura lieu à LA COCOTTE SOLIDAIRE
le SAMEDI 9 MAI 2026 de 9 h 30 à 11 h 30.
1 île de Versailles – 44000 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend arrêt de tram L2 MOTTE- ROUGE à côté
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
LA COCOTTE SOLIDAIRE 1 île de Versailles – Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]
Une seule question : mon objet est-il réparable ?
REPAIR CAFE NANTES ERDRE
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