Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes

Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 25 avril, 09h30 MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE Loire-Atlantique

L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.

Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

La prochaine session aura lieu à LA LOCOMOTIVE

le SAMEDI 25 AVRIL 2026 de 9 h 30 à 12 h 00.

109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes

Téléphone : 07.83.60.10.53

Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…

N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend Tramway ligne 1 – arrêt Halvêque

ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.

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Une seule question : mon objet est-il réparable ?

REPAIR CAFE NANTES ERDRE