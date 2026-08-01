LUX AETERNA Chants grégoriens et polyphonie médiévale Surbourg

Informations pratiques

Surbourg

LUX AETERNA Chants grégoriens et polyphonie médiévale

6 rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

C’est le cycle de la Lumière à travers les fêtes que l’Ensemble Trecanum se propose d’illustrer par un choix d’antiques chants grégoriens et polyphoniques médiévaux.

Venez entendre … Une exaltation musicale de la lumière au cœur de l’été. Dans la tradition chrétienne, on célèbre la lumière à toutes les grandes fêtes. Récemment, c’était Saint-Jean puis l’Assomption, et au début de l’hiver, c’est Noël. C’est ce cycle de la Lumière à travers les fêtes que l’Ensemble Trecanum se propose d’illustrer par un choix d’antiques chants grégoriens et polyphoniques médiévaux antiennes, répons, œuvres d’Hildegarde de Bingen, motets de l’Ecole Notre-Dame du XIllè siècles, chants de pèlerins du livre vermeil et polyphonie à l’orée de la Renaissance.

Créé par Étienne Stoffel, ancien professeur aux conservatoires de Metz, Colmar et Strasbourg, l’Ensemble Trecanum, dont le

nom est une traduction latine du grec Trishagion fêtera en fin d’année son 30ème anniversaire. Après avoir parcouru non

seulement la France, mais aussi l’Europe d’ouest en est et du nord au sud depuis la fin de l’année 1996, il totalise près de 900

prestations à travers toute l’Europe et a enregistré 3 CD, dont le dernier, précisément, a pour titre Lumière et Paix .

Les interprètes seront Elsa Thouvenot, Juliette Ly, Carine De Bortoli, Bernard Riwer, Rodolphe Weyl et son directeur musical Étienne Stoffel. 0 .

6 rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 64 80 86 contact@trecanum.org

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English :

The Trecanum Ensemble aims to illustrate the cycle of Light through the holidays with a selection of ancient Gregorian chants and medieval polyphonic music.

L’événement LUX AETERNA Chants grégoriens et polyphonie médiévale Surbourg a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte