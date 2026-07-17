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LUX Tour – L’été photographique de Lectoure, L’été photographique de Lectoure, Lectoure

samedi 24 juillet 2027 · L'été photographique de Lectoure · Lectoure

LUX Tour – L’été photographique de Lectoure, L’été photographique de Lectoure, Lectoure

Informations pratiques

Début
samedi 24 juillet 2027
Fin
dimanche 25 juillet 2027
Lieu
L'été photographique de Lectoure
Adresse
Lectoure
Ville
32700 Lectoure
Département
Gers

LUX Tour – L’été photographique de Lectoure 24 et 25 juillet 2027 L’été photographique de Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-24T10:00:00+02:00 – 2027-07-24T18:00:00+02:00
Fin : 2027-07-25T10:00:00+02:00 – 2027-07-25T18:00:00+02:00

LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

L’été photographique de Lectoure Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie
LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX

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