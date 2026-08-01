LXXème fête de la Lavande Lesches-en-Diois
samedi 15 août 2026 · Lesches-en-Diois
Informations pratiques
Lesches-en-Diois
LXXème fête de la Lavande
Place du village Lesches-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
De 10h30 à 14h Célébration en plein air et bénédiction de lavande.
14h Grand concours de pétanque en triplette.
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Place du village Lesches-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 41 86
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English :
From 10:30 a.m. to 2:00 p.m.: Outdoor celebration and blessing of the lavender.
2:00 p.m.: Grand triples pétanque tournament.
L’événement LXXème fête de la Lavande Lesches-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays Diois