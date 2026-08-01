Informations pratiques

Lesches-en-Diois

LXXème fête de la Lavande

Place du village Lesches-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

De 10h30 à 14h Célébration en plein air et bénédiction de lavande.

14h Grand concours de pétanque en triplette.

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Place du village Lesches-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 41 86

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English :

From 10:30 a.m. to 2:00 p.m.: Outdoor celebration and blessing of the lavender.

2:00 p.m.: Grand triples pétanque tournament.

L’événement LXXème fête de la Lavande Lesches-en-Diois a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays Diois