Lycée Condorcet – Montreuil, Lycée Condorcet, Montreuil

Lycée Condorcet – Montreuil Samedi 11 avril, 09h30 Lycée Condorcet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:30:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:30:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00

Venez découvrir nos filières générales, technologiques et professionnelles.

Bac Pro MV,

Bac Pro CIEL,

Bac Pro TDM,

Bac Pro TRPM

BTS TDM,

BTS MV,

BTS MS.

Lycée Condorcet 31 rue Désiré Chevalier 93100 Montreuil 93100 Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite du lycée, des ateliers et discussion avec les enseignants des filières professionnelles et techniques. CIEL Traitement des matériaux