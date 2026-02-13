Lycée Jules Michelet – Fontenay-sous-Bois, Lycée Jules Michelet, Fontenay-sous-Bois

Lycée Jules Michelet – Fontenay-sous-Bois 26 et 28 mars Lycée Jules Michelet Val-de-Marne

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Découverte des métiers du commerce et de la vente. site Michelet

3éme Prépa métiers site Michelet

Découverte des métiers de l’industrie : Bac pro métiers du froid, de la maintenance des systèmes de production connestées et du CAP électricien sur le site St Germain (23 rue St Germain) à 300 m du site Michelet

2 dates : jeudi 26 mars 14h- 17h30 public scolaire

samedi 28 mars 9h30- 12h tous publics

Lycée Jules Michelet 2-4 Rue Béranger 94120 Fontenay-sous-Bois 94120 Plateau Val-de-Marne Île-de-France

