Lycée Léo Lagrange – Bondy, Lycée Léo Lagrange, Bondy

Lycée Léo Lagrange – Bondy Vendredi 13 mars, 13h30 Lycée Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T13:30:00+01:00 – 2026-03-13T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T13:30:00+01:00 – 2026-03-13T17:00:00+01:00

Mesdames et Messieurs,

Le lycée Léo Lagrange organise le vendredi 13 mars de 13h30 à 17h00 la journée portes ouvertes.

Lors de cette journée, il sera possible de visiter l’ensemble de l’établissement, d’échanger avec les élèves et avec les professeurs des différentes filières.

Les collégiens et/ou lycéens peuvent s’inscrire sur le formulaire de visite, en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d’inscription

Vous trouverez en pièce jointe une affiche de notre journée portes ouvertes afin de pouvoir la diffuser auprès des élèves.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cet événement.

Lycée Léo Lagrange 29 rue Georges Elie Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1722}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSLR1jHMyBLYrAhXYO9gs-UAAzH057Z0NNiyWTzTXB7-iZew/viewform?usp=header »}]

Le Lycée Léo Lagrange propose les formations suivantes : 2nde MRC, 2nde GATL, Bac PRO MCV, Bac Pro AGORA et FCIL « Conseiller de vente en produits et services de luxe » Lycée Léo Lagrange Bondy