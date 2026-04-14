Lycéens passeurs de culture antique, Musée gallo-romain de Néris-les-Bains, Néris-les-Bains
Lycéens passeurs de culture antique, Musée gallo-romain de Néris-les-Bains, Néris-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Lycéens passeurs de culture antique Samedi 23 mai, 17h00 Musée gallo-romain de Néris-les-Bains Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Médiation effectuée par les lycéens des options latin et grec.
Musée gallo-romain de Néris-les-Bains 4 Rue Monthyon, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470034211 http://www.cmnc03-tourisme.fr
La classe, l’œuvre !
Diane Berthout