Lycéens passeurs de culture antique, Musée gallo-romain de Néris-les-Bains, Néris-les-Bains

Lycéens passeurs de culture antique Samedi 23 mai, 17h00 Musée gallo-romain de Néris-les-Bains Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Médiation effectuée par les lycéens des options latin et grec.

Musée gallo-romain de Néris-les-Bains 4 Rue Monthyon, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470034211 http://www.cmnc03-tourisme.fr

La classe, l’œuvre !

Diane Berthout