LYNDA – ACCOR ARENA Paris

LYNDA Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

INDIFFERENCE PROD, XX PRODUCTION & PLAY TWO LIVE PRESENTENTLYNDA Lynda ouvre un nouveau chapitre.Avec « Merci », elle affirme sa ligne artistique et sa capacité à performer au plus haut niveau. Portée par des millions de streams et une multitude de certifications, elle s’impose comme l’une des artistes les plus suivies de sa génération. Elle vous donne rendez-vous le 5 juin 2026 à l’Accor Arena pour un tournant majeur de sa carrière.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75