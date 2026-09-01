M. Pokora Adrenaline Tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

M. Pokora Adrenaline Tour

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public.

Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.

C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline sans fin !



Une fois le show fini, vous n’aurez qu’une seule envie… Recommencer ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A sensational new show, accompanied by extraordinary stage design created to foster a unique shared experience with the audience.

L’événement M. Pokora Adrenaline Tour Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille