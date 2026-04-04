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MA FEMME, LA TIENNE, LA NOTRE SAONEXPO Port Sur Saone

MA FEMME, LA TIENNE, LA NOTRE SAONEXPO Port Sur Saone

MA FEMME, LA TIENNE, LA NOTRE SAONEXPO Port Sur Saone dimanche 21 mars 2027.

Lieu : SAONEXPO

Adresse : Place du 8 mai

Ville : 70170 Port Sur Saone

Département : 70

Début : 2027-03-21

Fin : 2027-03-21

Heure de début : 16:00

MA FEMME, LA TIENNE, LA NOTRE Début : 2027-03-21 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SAONEXPO Place du 8 mai 70170 Port Sur Saone 70

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