Visite de l’église de Provenchère (1757), Eglise de Provenchère, Port-sur-Saône
Visite de l’église de Provenchère (1757), Eglise de Provenchère, Port-sur-Saône samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’église de Provenchère (1757) 19 et 20 septembre Eglise de Provenchère Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les membres du conseil municipal vous proposent une visite commentée de l’église. Il vous sera également possible de visiter le jardin de la cure voisine.
Eglise de Provenchère 70170 Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 91 34 91 Eglise datant de 1757, meubles et tableaux classés, vêtements et objets liturgiques conservés Quelques places devant l’église
Les membres du conseil municipal vous proposent une visite commentée de l’église. Il vous sera également possible de visiter le jardin de la cure voisine.
© Régis Vircondelet
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