Visite de l’église de Provenchère (1757), Eglise de Provenchère, Port-sur-Saône

Visite de l’église de Provenchère (1757) 19 et 20 septembre Eglise de Provenchère Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres du conseil municipal vous proposent une visite commentée de l’église. Il vous sera également possible de visiter le jardin de la cure voisine.

Eglise de Provenchère 70170 Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 91 34 91 Eglise datant de 1757, meubles et tableaux classés, vêtements et objets liturgiques conservés Quelques places devant l’église

Les membres du conseil municipal vous proposent une visite commentée de l’église. Il vous sera également possible de visiter le jardin de la cure voisine.

© Régis Vircondelet