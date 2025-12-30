MA FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE THEATRE MOLIERE Bordeaux

MA FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE Début : 2026-05-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Ma femme Peut en Cacher Une autreLa nouvelle comédie de Xavier VITON, pleine de chic… et de chocs, stylée et hilarante,où l’amour et l’argent font des étincelles.Bienvenue chez Fustanbeurk & Fils, maison de prêt-à-porter de luxe où les secrets de famille sont aussi nombreux que les épingles à nourrice.Jordan, jeune héritier un peu dépassé, découvre qu’il est marié à son insu… à une femme autre que celle qu’il croyait avoir épousée.C’est ainsi que Leslie débarque de Tarbes, avec un franc-parler qui jure dans ce monde tiré à quatre épingles.Entre Albert, le père tyrannique, Yvonne, la grand-mère aristocrate, et Jessica, la DRH féministe et amoureuse, les situations dérapent en un festival de quiproquos, d’humiliations feutrées et de règlements de comptes familiaux.Entre héritage menacé et mariages bidons, chacun croit tirer les ficelles… mais attention, à force de rire, les coutures risquent bien de craquer !Distribution :Auteur : Xavier VitonAssistant Mise en Scène : Cha GodardDécor et costumes : Nicolas DelasJean-François Vinciguerra – Anne Grenié – Juliette Dumas de la Roque – Clément Scherrer

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33