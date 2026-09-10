Ma grand-mère est mythologiste, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Ma grand-mère est mythologiste Vendredi 20 novembre, 18h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T18:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

« Grand-maman, elle sait tout. Elle sait comment sont nées les étoiles, elle sait comment a été créé le monde ! […] Grandmaman elle sait aussi comment on fait une momie, comment on sort d’un labyrinthe, et comment on empêche les limaces de manger toutes les salades du jardin. Elle sait même où on va quand on est mort.» La conteuse NoémieTruffaut et la musicienne Carmen Leroy nous embarquent dans les aventures de Noémie qui rend visite à sa grand-mère qui doit se faire opérer. Mais cet hôpital est un vrai labyrinthe, Noémie se perd et alors surgissent les mythes. Un récit pour affronter les épreuves du quotidien.

Une co-production Productions Hirsutes & le Grand Lieu du Conte.

Tout public à partir de 8 ans.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Spectacle musical spectacle musique

C. Truffaut