Ma Petite + choeur et orchestre éphémères (Clôture de Saison) Zone de Loisirs de Jouvence à Fontaine-Couverte Fontaine-Couverte

Ma Petite + choeur et orchestre éphémères (Clôture de Saison) Samedi 6 juin 2026, 20h30 Zone de Loisirs de Jouvence à Fontaine-Couverte Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Des Vieilles Charrues au festival Bouche à Oreille, en passant par le Chaînon Manquant, ils ont écumé les festivals, baladant leur chant traditionnel poitevin à travers la France. Ma Petite fait escale à Fontaine-Couverte pour clôturer cette saison 2025-2026 et vous faire danser !

À l’occasion d’un grand bal, Perrine Vrignault et ses trois musiciens vous proposent d’explorer la musique de leur terroir qu’ils revisitent avec une fraîcheur déconcertante. Libre et aventureux, c’est un bal qui colle au corps pour le bonheur de tous, et comme on est obligé de rien, qui peut aussi s’écouter les yeux fermés. Que leur nom ne vous induise pas en erreur, avec Ma Petite, on vit la musique en grand ! Et ce sera d’autant plus vrai que le groupe partagera la scène avec un chœur et orchestre éphémères 100% made in Pays de Craon. Avis aux amateurs, aux mélomanes et aux curieux, nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble et dans la joie cette fin de saison 25-26 !

Invitez-vous à la fête pour clôturer la saison avec Ma Petite, ça va guincher ! chanson bal

Véronique Chochon