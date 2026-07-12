Ma première visite au musée Andaye, la Cité des Mémoires Hendaye

vendredi 24 juillet 2026 · Andaye, la Cité des Mémoires · Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Ma première visite au musée

Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La Cité des Mémoires ouvre ses portes aux « 7 12 ans » pour les initier à l’histoire du Pays Basque, à l’art et aux traditions locales.

Sandrine, notre médiatrice, utilise le jeu, l’imagination débordante des enfants et leur énergie spontanée pour leur présenter les lieux.

Inscription obligatoire. .

Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90

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English : Ma première visite au musée

L’événement Ma première visite au musée Hendaye a été mis à jour le 2026-07-06 par Hendaye Tourisme & Commerce