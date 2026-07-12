Ma première visite au musée Andaye, la Cité des Mémoires Hendaye
vendredi 24 juillet 2026 · Andaye, la Cité des Mémoires · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Ma première visite au musée
Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La Cité des Mémoires ouvre ses portes aux « 7 12 ans » pour les initier à l’histoire du Pays Basque, à l’art et aux traditions locales.
Sandrine, notre médiatrice, utilise le jeu, l’imagination débordante des enfants et leur énergie spontanée pour leur présenter les lieux.
Inscription obligatoire. .
Andaye, la Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ma première visite au musée
L’événement Ma première visite au musée Hendaye a été mis à jour le 2026-07-06 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Verm’uda Concert avec Zizoo du Zoo Borderline Fabrika Hendaye 12 juillet 2026
- Hendaye Fête l’Eté Shhh !!! Placette Croisière Hendaye 12 juillet 2026
- Hendaye Fête l’Eté Monique Place Sokoburu Hendaye 12 juillet 2026
- Hendaye Fête l’Eté Pandora Plage Sokoburu Hendaye 13 juillet 2026
- Réveil fitness Plage Sokoburu (face Casino) Hendaye 13 juillet 2026