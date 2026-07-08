Verm’uda Concert avec Zizoo du Zoo Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Verm’uda Concert avec Zizoo du Zoo

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 14:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Chaque dimanche, nous proposons un cycle de musique et vermouth. .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Verm’uda Concert avec Zizoo du Zoo

L’événement Verm’uda Concert avec Zizoo du Zoo Hendaye a été mis à jour le 2026-07-03 par Hendaye Tourisme & Commerce