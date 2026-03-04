Ma voix sur l’histoire, Grande Bibliothèque, Montréal

Ma voix sur l’histoire Dimanche 15 mars, 14h00 Grande Bibliothèque Agglomération de Montréal

Aucune réservation requise.

Venez faire du doublage au Square. Vous devrez détourner un extrait vidéo historique en enregistrant un texte de votre création en voix hors champ. Vous pourrez ainsi vous initier à l’enregistrement sonore et au montage vidéo et audio tout en créant une vidéo d’humour décalé.

Dans le cadre du Mois de la Francophonie

10 places

Grande Bibliothèque 475, Boul. de Maisonneuve Est Montréal H2L 4E3 Ville-Marie Agglomération de Montréal Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Radio, soirée du samedi soir, 30 novembre 1946. Archives nationales à Montréal. Photo : Conrad Poirier