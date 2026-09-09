MACRAME TRICOT CROCHET, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

Informations pratiques

MACRAME TRICOT CROCHET Jeudi 10 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T16:00:00+02:00

Apprendre le macramé ,le crochet et le tricot avec une professionnelle, afin de confectionner selon vos envies (pull, napperon, attrape rêve ect…)

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

AUTOUR DU FIL