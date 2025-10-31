Macro photo de peites bêtes Rilly-sur-Vienne

Macro photo de petites bêtes

Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Initiez-vous à la macrophotographie en partant à la découverte des petites bêtes qui peuplent la nature. Un moment ludique et convivial pour observer autrement le monde minuscule, en famille, entre amis ou entre passionnés.

Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

Initiate yourself to macro photography by discovering the little creatures that inhabit nature. A fun and friendly way to observe the tiny world in a different way, with family, friends or fellow enthusiasts.

