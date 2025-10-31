Macro photo de peites bêtes Rilly-sur-Vienne
Macro photo de peites bêtes Rilly-sur-Vienne mercredi 19 août 2026.
Macro photo de petites bêtes
Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Initiez-vous à la macrophotographie en partant à la découverte des petites bêtes qui peuplent la nature. Un moment ludique et convivial pour observer autrement le monde minuscule, en famille, entre amis ou entre passionnés.
Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Initiate yourself to macro photography by discovering the little creatures that inhabit nature. A fun and friendly way to observe the tiny world in a different way, with family, friends or fellow enthusiasts.
