Mad in Finland Galapiat Cirque Amiens mercredi 4 février 2026.

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-04

Entre prouesses de cirque, humour décapant et musique folklorique, Mad in Finland est une satire fantasque et chaleureuse de la culture finlandaise.

Avec un sens génial de la caricature, nos huit sœurs débordent d’énergie et de drôlerie ; femmes puissantes au tempérament bien trempé par la rudesse du climat, elles vont tailler à coups de hache survitaminés dans nos préjugés sur la féminité et le genre.

Au départ, il y a sept amies circassiennes, toutes Finlandaises, réunies pour une carte blanche proposée par Galapiat Cirque, une performance pour quelques représentations. Mais devant l’engouement du public, leur Mad in Finland est finalement parti en tournée à travers l’Europe, depuis douze ans maintenant.

Entre antipodisme, clown, danse sur fil et acrobatie aérienne, ces sympathiques bûcheronnes nous invitent dans l’intimité de leur piste- cabane.

Dans une ambiance survoltée et chaleureuse, les vapeurs d’alcool et la chaleur du sauna accompagnent une douce folie qui nous enivre.

Ce n’est pas tout !

▶️ Projection du film documentaire Mad in Finland suivie d’une rencontre avec Elice Abonce Muhonen, réalisatrice du film

mardi 3 février à 12h15 au Cinéma Orson Welles

1h04 · gratuit pour les spectateurs de Mad in Finland

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

A mix of circus prowess, witty humor and folk music, Mad in Finland is a whimsical, warm-hearted satire of Finnish culture.

With a genial sense of caricature, our eight sisters are full of energy and righteousness; powerful women with a temperament hardened by the harshness of the climate, they chop away at our prejudices about femininity and gender.

At the start, there are seven circus friends, all Finnish, brought together for a carte blanche offered by Galapiat Cirque, a performance for a few performances. Their Mad in Finland has been touring Europe for twelve years now.

A mix of antipodism, clowning, dance on wire and aerial acrobatics, these friendly bu?cheronnes invite us into the intimacy of their piste- cabane.

In an overexcited and warm atmosphere, alcohol fumes and sauna heat accompany a sweet madness that intoxicates us.

And that?s not all!

?? Screening of the documentary film Mad in Finland, followed by a meeting with Elice Abonce Muhonen, the film?s director

tuesday February 3 at 12:15pm at Cine?ma Orson Welles

1h04 free for Mad in Finland viewers

German :

Zwischen Zirkuskunststücken, de?capantem Humor und Volksmusik ist Mad in Finland eine launische und warmherzige Satire der finnischen Kultur.

Sie sind starke Frauen, deren Temperament durch das raue Klima gehärtet ist und die mit einer übervitaminisierten Axt an unseren Vorurteilen über Fetisch und Geschlecht rütteln.

Am Anfang stehen sieben Zirkusfreundinnen, alle aus Finnland, die sich für eine Carte Blanche des Galapiat Cirque zusammengefunden haben, eine Aufführung für ein paar Vorstellungen. Aber angesichts der Begeisterung des Publikums ging ihr Mad in Finland schließlich auf Tournee durch Europa, und das nun schon seit zwölf Jahren.

Zwischen Antipodismus, Clown, Tanz auf dem Seil und Luftakrobatik laden uns diese sympathischen Trinkerinnen in die Intimität ihrer Piste-Hütte ein.

In einer überdrehten und herzlichen Atmosphäre begleiten die Alkoholdämpfe und die Hitze der Sauna einen sanften Wahnsinn, der uns berauscht.

Und das ist noch nicht alles!

?? Vorführung des Dokumentarfilms Mad in Finland, gefolgt von einem Treffen mit Elice Abonce Muhonen, der Regisseurin des Films

dienstag, 3. Februar um 12:15 Uhr im Orson Welles Cine?ma

1h04 kostenlos für Zuschauer von Mad in Finland

Italiano :

Un mix di abilità circense, umorismo arguto e musica folk, Mad in Finland è una satira stravagante e calorosa della cultura finlandese.

Con un geniale senso della caricatura, le nostre otto sorelle traboccano di energia e rettitudine; donne potenti con un temperamento indurito dalla durezza del clima, faranno a pezzi i nostri pregiudizi sulla femminilità e sul genere.

All’inizio ci sono sette amici circensi, tutti finlandesi, riuniti per una carta bianca offerta dal Galapiat Cirque, una performance per pochi spettacoli. Ma il loro Mad in Finland è in tournée in Europa da dodici anni, con grande successo di pubblico.

A metà strada tra antipodismo, clownerie, danza sul filo e acrobazie aeree, questi simpatici ballerini ci invitano nell’intimità della loro baracca da ballo.

In un’atmosfera di calore ed eccitazione, i fumi dell’alcol e il calore della sauna accompagnano una dolce follia che ci inebria.

E non è tutto!

?? Proiezione del film documentario Mad in Finland e incontro con Elice Abonce Muhonen, regista del film

martedì 3 febbraio alle 12.15 al Cine?ma Orson Welles

1h04 gratuito per gli spettatori di Mad in Finland

Espanol :

Una mezcla de destreza circense, humor ingenioso y música folclórica, Mad in Finland es una sátira caprichosa y entrañable de la cultura finlandesa.

Con un genial sentido de la caricatura, nuestras ocho hermanas rebosan energía y rectitud; mujeres poderosas con un temperamento endurecido por la dureza del clima, desgarrarán nuestros prejuicios sobre la feminidad y el género.

Al principio, son siete amigas del circo, todas finlandesas, reunidas para una carta blanca ofrecida por Galapiat Cirque, una actuación para unas pocas funciones. Pero su Mad in Finland lleva doce años de gira por Europa, con gran éxito de público.

A medio camino entre el antipodismo, el clown, la danza del alambre y la acrobacia aérea, estos simpáticos bailarines nos invitan a la intimidad de su choza de pista.

En un ambiente de calidez y excitación, los vapores del alcohol y el calor de la sauna acompañan una suave locura que nos embriaga.

¡Y eso no es todo!

?? Proyección del documental Mad in Finland seguida de un encuentro con Elice Abonce Muhonen, directora de la película

martes 3 de febrero a las 12.15 h en el Cine Orson Welles

1h04 gratis para los espectadores de Mad in Finland

