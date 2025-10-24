MADAGASCAR – PALAIS DES CONGRES Perpignan
MADAGASCAR – PALAIS DES CONGRES Perpignan samedi 6 mars 2027.
MADAGASCAR Début : 2027-03-06 à 17:30. Tarif : – euros.
BOITACLOUS PRÉSENTE : MADAGASCARPlongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables
PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66