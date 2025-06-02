MADAME ARTHUR – MADAME ARTHUR ENFLAMME ANGERS – LE CHABADA Angers

MADAME ARTHUR – MADAME ARTHUR ENFLAMME ANGERS – LE CHABADA Angers vendredi 10 avril 2026.

MADAME ARTHUR PRÉSENTE : : MADAME ARTHUR ENFLAMME …“Madame Arthur enflamme Angers”, le nouveau spectacle musical du cabaret mythique de Pigalle. Quatre artistes drag enflamment la France entière avec un tour de chant original qui revisite les plus grands classiques de la chanson française. Toujours au piano-voix, les créatures embrasent la fête sans retenue et vous emmènent en voyage loin des sentiers battus.Mêlant amour, humour et extravagance, ce spectacle ne vous laissera pas indifférent.

LE CHABADA 56,BD du doyenne 49100 Angers 49