Madame Chevillon et les artistes : Histoire de la figure emblématique de l’Hôtel Chevillon de 1860 à 1917, Fondation Grez-sur-Loing – Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing

Madame Chevillon et les artistes : Histoire de la figure emblématique de l’Hôtel Chevillon de 1860 à 1917 Dimanche 7 juin, 15h30 Fondation Grez-sur-Loing – Hôtel Chevillon Seine-et-Marne

Durée : 45 min ; Accès libre ; Réservation recommandée au 06 03 68 49 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Autour de la figure emblématique de Mme Chevillon, vous découvrirez l’histoire de cette modeste pension devenue un lieu où se rencontrent des artistes du monde entier à la fin du XIXᵉ, délaissant Barbizon devenu trop cher. Aujourd’hui transformée en résidence d’artistes en 1994 grâce à la passion d’un homme d’affaires suédois, M. Eric Malmsten, l’histoire artistique de ce petit village médiéval continue.

Fondation Grez-sur-Loing – Hôtel Chevillon 2 rue Carl Larsson, 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 77880 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Portrait de Mme Chevillon réalisée par Fernande Sadler © Mairie-Musée de Grez-sur-Loing