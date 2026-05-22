Madame Coquillette fête ses 5 ans EARL La Favière Enchantée Cult

Cult

Madame Coquillette fête ses 5 ans

EARL La Favière Enchantée 1 Route d’Hugier Cult Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Journée Ferme Ouverte à la Favière Enchantée à l’occasion des 5 ans de Madame Coquillette. Au programme visite de l’atelier, marché de producteurs et artisans, mini ferme, jeux enfants, séances photos, repas le midi sur réservation… .

EARL La Favière Enchantée 1 Route d’Hugier Cult 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 31 96 66 ferme.madamecoquillette@gmail.com

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English : Madame Coquillette fête ses 5 ans

L’événement Madame Coquillette fête ses 5 ans Cult a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN