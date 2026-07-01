Made in France, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Made in France Mercredi 24 février 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-24T20:00:00+01:00 – 2027-02-24T21:35:00+01:00

Fin : 2027-02-24T20:00:00+01:00 – 2027-02-24T21:35:00+01:00

Après Coupures, insolente comédie sur l’écologie, la compagnie La Poursuite du Bleu, avec Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget aux manettes, revisite une nouvelle fois les coulisses d’une société française en crise avec Made in France, une satire grinçante. Dans un décor sombre et sobre, au milieu duquel trône une batterie, Émile sort de prison. Il souhaite se réinsérer et décroche un emploi d’« homme de ménage » dans une usine. Ses projets tournent court. Dès son arrivée, on lui annonce la fermeture du lieu pour cause de délocalisation. Il prend alors la tête du syndicat pour sauver l’usine, son emploi et ses collègues. L’histoire remonte jusqu’au président de la République, flanqué d’une ministre de l’Économie corrompue.

Une fresque cinématographique à la « Charlie Chaplin », absurde, pour rire de la misère de l’époque et prendre du recul sur ce qui chagrine ! L’énergie et le talent des comédiens, au rythme de la batterie omniprésente, permettent de sourire devant ce tableau réaliste de la société.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/made-in-france/99045049-f6e5-49b0-8a99-c9379f5516f2/events/392432 »}]

3 nominations et une Victoire de la mise en scène aux Molières 2026. Pièce de Théâtre événement à Onex !

DR