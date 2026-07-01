Made in France | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Made in France | Théâtre 18 – 21 novembre Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

de 24 e à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:45:00+01:00 – 2026-11-18T22:20:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:45:00+01:00 – 2026-11-21T22:20:00+01:00

Émile, un ex-détenu, se retrouve malgré lui à la tête d’un combat pour sauver son usine de la délocalisation. Autour de lui, patrons cyniques, salariés désabusés et syndicalistes improvisés s’affrontent dans une farce rythmée, où chacun oscille entre idéalisme et opportunisme.

Inspiré de rapports parlementaires et de témoignages de syndicalistes, salariés ou consultants, ce spectacle populaire et engagé utilise le rire comme arme pour dépeindre un monde économique impitoyable. La mise en scène, portée par une énergie de six comédiens multi-rôles, s’appuie sur des dialogues percutants et une batterie live, renforçant l’immersion dans univers caricatural mais ancré dans le réel.

Trois nominations aux Molières 2026 : meilleur spectacle, meilleur auteur, meilleure mise en scène.

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“Superbement maîtrisé.” TTT Télérama

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Texte et mise en scène : Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget

Publié à L’avant-scène théâtre

Avec : June Assal, Valérie Moinet, Bertrand Saunier ou Stefan Godin, Michel Derville, Thomas Rio ou Brice Borg, Samuel Valensi, et Mélanie Centenero ou Chloé Denis à la batterie

Assistanat à la mise en scène : Alexandre Babey et Alice Hefling

Lumières : Geoffroy Adragna

Costumes : Carole Nobiron

Musique : Lison Favard, Léo Elso et Mélanie Centenero

Création sonore : Timothée Langlois

Régie : Malo Guérin, Paul Maillot, Hugo Revy

Scénographie : Bastien Forestier et Sandrine Lamblin

Production : La Poursuite du Bleu, Margaux Gregoir, Jumo Production

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0228222424 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Célébré par le public, la presse et les professionnels, Made in France est une satire féroce et réjouissante qui explore avec humour et lucidité les dérives de la désindustrialisation.

Marie Charbonnier