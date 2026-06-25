Made in France | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:45 – 22:20

Gratuit : non de 24 e à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Durée : 1h35À partir de 13 ans Tout public

Émile, un ex-détenu, se retrouve malgré lui à la tête d’un combat pour sauver son usine de la délocalisation. Autour de lui, patrons cyniques, salariés désabusés et syndicalistes improvisés s’affrontent dans une farce rythmée, où chacun oscille entre idéalisme et opportunisme.Inspiré de rapports parlementaires et de témoignages de syndicalistes, salariés ou consultants, ce spectacle populaire et engagé utilise le rire comme arme pour dépeindre un monde économique impitoyable. La mise en scène, portée par une énergie de six comédiens multi-rôles, s’appuie sur des dialogues percutants et une batterie live, renforçant l’immersion dans univers caricatural mais ancré dans le réel. Trois nominations aux Molières 2026 : meilleur spectacle, meilleur auteur, meilleure mise en scène. — “Superbement maîtrisé.” TTT Télérama — Texte et mise en scène : Samuel Valensi et Paul-Eloi ForgetPublié à L’avant-scène théâtreAvec : June Assal, Valérie Moinet, Bertrand Saunier ou Stefan Godin, Michel Derville, Thomas Rio ou Brice Borg, Samuel Valensi, et Mélanie Centenero ou Chloé Denis à la batterieAssistanat à la mise en scène : Alexandre Babey et Alice HeflingLumières : Geoffroy AdragnaCostumes : Carole NobironMusique : Lison Favard, Léo Elso et Mélanie CenteneroCréation sonore : Timothée LangloisRégie : Malo Guérin, Paul Maillot, Hugo RevyScénographie : Bastien Forestier et Sandrine LamblinProduction : La Poursuite du Bleu, Margaux Gregoir, Jumo Production

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424



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