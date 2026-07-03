Informations pratiques

Uchacq-et-Parentis

Mademoiselle Cantatrice

Place de l’Eglise Uchacq-et-Parentis Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 22:15:00

fin : 2026-08-25 23:20:00

Date(s) :

2026-08-25

Mademoiselle Cantatrice est une diva hors norme quatre mètres de hauteur, drapée dans une robe chatoyante, elle surgit comme une apparition lyrique et spectaculaire.

À la croisée des arts plastiques et de l’art vocal, cette création étonnante donne vie à une figure monumentale ! Imaginée par le plasticien Lionel Lauret, portée par la voix de la chanteuse Moira Conrath et accompagnée au piano par Jessica Rock, la performance conjugue virtuosité musicale et puissance visuelle. Ensemble, ils signent un spectacle singulier où la matière, la musique et le corps ne font qu’un. .

Place de l’Eglise Uchacq-et-Parentis 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

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English : Mademoiselle Cantatrice

L’événement Mademoiselle Cantatrice Uchacq-et-Parentis a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan