Zou ! Uchacq-et-Parentis
mardi 25 août 2026 · Uchacq-et-Parentis
Informations pratiques
Uchacq-et-Parentis
Zou !
Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:15:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-08-25
À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps.
S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires d’oreilles. Une expérience forte et fédératrice. .
Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
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English : Zou !
L’événement Zou ! Uchacq-et-Parentis a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan
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