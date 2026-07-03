Informations pratiques

Uchacq-et-Parentis

Zou !

Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:15:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps.

S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires d’oreilles. Une expérience forte et fédératrice. .

Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zou !

L’événement Zou ! Uchacq-et-Parentis a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan