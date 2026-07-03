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Zou ! Uchacq-et-Parentis

mardi 25 août 2026 · Uchacq-et-Parentis

Zou ! Uchacq-et-Parentis

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
17:15:00
Adresse
Parc de l'Eglise
Ville
40090 Uchacq-et-Parentis
Département
Landes
Tarif

Uchacq-et-Parentis

Zou !

Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:15:00
fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :
2026-08-25

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps.

S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires d’oreilles. Une expérience forte et fédératrice.   .

Parc de l’Eglise Uchacq-et-Parentis 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 

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English : Zou !

L’événement Zou ! Uchacq-et-Parentis a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan

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