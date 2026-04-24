Mont-Dauphin

Madjacques Trek Queyras

Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : 119 – 119 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 08:00:00

fin : 2026-10-11 00:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Trek itinérant de 3 jours au cœur du Parc naturel régional du Queyras, entre crêtes, vallées et villages d’altitude. Une aventure en autonomie encadrée, ponctuée de bivouacs, de panoramas grandioses et d’un esprit convivial festif à l’arrivée.

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Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur jacques@madjacques.fr

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English :

3-day itinerant trek in the heart of the Queyras Regional Nature Park, between ridges, valleys and high-altitude villages. A supervised self-guided adventure, punctuated by bivouacs, grandiose panoramas and a convivial, festive spirit at the finish.

L’événement Madjacques Trek Queyras Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras