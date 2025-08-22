MADO FAIT SON CABARET Palais des Congrès Perpignan
MADO FAIT SON CABARET Palais des Congrès Perpignan samedi 14 février 2026.
MADO FAIT SON CABARET
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 39 – 39 – 45
Début : 2026-02-14 20:29:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Palais des Congrès Toujours aussi flamboyante !
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Palais des Congrès As flamboyant as ever!
German :
Palais des Congrès Immer noch flamboyant!
Italiano :
Palazzo dei Congressi Più sgargiante che mai!
Espanol :
Palacio de Congresos ¡Tan ostentoso como siempre!
