MADO FAIT SON CABARET Palais des Congrès Perpignan

MADO FAIT SON CABARET Palais des Congrès Perpignan samedi 14 février 2026.

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 39 – 39 – 45

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Début : 2026-02-14 20:29:00
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Palais des Congrès Toujours aussi flamboyante !
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Palais des Congrès As flamboyant as ever!

German :

Palais des Congrès Immer noch flamboyant!

Italiano :

Palazzo dei Congressi Più sgargiante che mai!

Espanol :

Palacio de Congresos ¡Tan ostentoso como siempre!

