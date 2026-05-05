MAGiE BLANCHE, Porte fortifiée du fort, Chas

MAGiE BLANCHE 26 – 28 juin Porte fortifiée du fort Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

CHAS, un petit village qui mérite un détour :

Cet ancien fort villageois, au pourtour elliptique date du 14è siècle.

À l’occasion des Journées du patrimoine de pays, la tour accolée à la porte nord s’habille de blanc.

Autour de l’église Saint-Martin, d’autres installations du collectif MADE in CHAS sur le thème du blanc ponctuent le parcours de découverte. L’édifice qui renferme des fresques du début du 19ème siècle, abrite une exposition de Marie-Jo BLANC (poterie).

Au retour, les vestiges des fortifications ainsi que la maison forte sont visibles en contournant le fort.

Alentour, la chapelle de la Salette sur l’emblématique Petit Turluron domine le site.

La tournée se termine sur la place du village pour découvrir la fontaine du 16è siècle.

Visite guidée :

dimanche 28 juin ( RDV à 10h devant la porte fortifiée )

N.B. : Les installations resteront visibles jusqu’au samedi 4 juillet. Ce jour l’exposition sera ouverte de 10h à 18h à l’occasion de la fête patronale.

Porte fortifiée du fort 63160 CHAS Chas 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/p/Made-in-Chas-100063901866311/ »}, {« type »: « email », « value »: « made.in.chas@gmail.com »}]

Découverte du fort villageois ponctuée d’installations artistiques in situ sur le thème du blanc. Exposition dans l’église ouverte à cette occasion. Fort villageois Exposition

Christiane HIRSCH