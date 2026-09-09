Magie Clément Blouin Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Magie Clément Blouin

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Avec son humour ravageur, ses souvenirs improbables et ses tours complètement bluffants, Clément Blouin transforme sa vie en véritable terrain de jeu magique.

Avec son humour ravageur, ses souvenirs improbables et ses tours complètement bluffants, Clément Blouin transforme sa vie en véritable terrain de jeu magique.

Magicien ? Ce n’est pas un métier ! c’est ce que lui répétait Marcelle, sa grand-mère. Heureusement, Clément n’a jamais vraiment suivi ce conseil… Avec une énergie débordante et un sens du spectacle irrésistible, il signe un seul-en-scène aussi hilarant que spectaculaire, où la magie devient le fil rouge d’un récit de vie plein d’autodérision, de tendresse et de surprises.

Clément raconte ses débuts de magicien passionné, ses premières scènes, ses années de G.O. au Club Med, ses bêtises de jeunesse et ses histoires d’amour parfois maladroites… toujours grâce à la magie, évidemment.

En 2022, Clément co-écrit son premier spectacle d’humour et de magie avec Nicolas Genevaz et Thomas Caruso Aragona destiné au grand public et le joue un an à Paris au Théâtre des Mathurins et à l’Apollo. S’ensuit un premier festival d’Avignon complet et une tournée dans toute la France. il est également la révélation Coup de coeur dans l’émission Les Comiques Préférés des Français avec Laurence Boccolini, il fait une apparition dans Cabaret avec Stéphane Bern sur France 2, rejoint le casting de la saison 14 du Jamel Comedy Club sur Canal + et termine finaliste de la 20e saison de La France a un Incroyable Talent sur M6. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Magie Clément Blouin

With his razor-sharp humour, his unlikely memories and his utterly mind-blowing tricks, Clément Blouin turns his life into a veritable magical playground.

L’événement Magie Clément Blouin Deauville a été mis à jour le 2026-08-17 par OT SPL Deauville