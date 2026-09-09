Magie Kamel Le Magicien Super Héros Casino Barrière Deauville Deauville
samedi 23 janvier 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Magie Kamel Le Magicien Super Héros
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 21:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Avec son nouveau spectacle Super Héros , Kamel se réinvente et propose une expérience magique immersive, alliant émotions fortes, interactions avec le public et performances spectaculaires.
Kamel le Magicien est l’une des figures emblématiques de la magie moderne en France. Révélé au grand public grâce à ses nombreuses apparitions sur Canal+, TF1 et France 2, il a enchanté des invités prestigieux comme Jackie Chan, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Omar Sy ou Meryl Streep, avec des tours aussi surprenants qu’éblouissants.
Magicien et showman de talent, il a marqué les esprits dans des émissions phares telles que Le Grand Journal, Danse avec les Stars et Télématin.
Sa créativité, son humour et ses prouesses techniques lui ont permis de s’imposer comme un artiste incontournable dans le monde de l’illusion. Aujourd’hui, avec son nouveau spectacle Super Héros , Kamel se réinvente et propose une expérience magique immersive, alliant émotions fortes, interactions avec le public et performances spectaculaires. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Magie Kamel Le Magicien Super Héros
With his new show, “Super Heroes”, Kamel is reinventing himself and offering an immersive, magical experience that combines thrills, audience interaction and spectacular performances.
L’événement Magie Kamel Le Magicien Super Héros Deauville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT SPL Deauville
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