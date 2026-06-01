Maglie ville de jardins – III édition, Museo Industriale di Terra d’Otranto, Maglie

Maglie ville de jardins – III édition Dimanche 7 juin, 18h00 Museo Industriale di Terra d’Otranto Lecce

Événement gratuit avec réservation obligatoire. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Herbes en chemin : le paysage se fait cocktail

Promenade botanique avec visite guidée sur l’ancienne Via dell’olio (ou via di San Donato). Rendez-vous à 18h00 le 7 juin 2026 à Maglie, via Gioacchino Toma 52. Promenade historique et naturaliste sur le chemin de l’huile , ancien chemin muletier le long duquel se trouve la petite église de San Donato, petit bijou hypogée situé à l’ouest du centre habité. À la fin du parcours, vers 19h00, les participants se retrouveront au siège du MAITO (Musée Arecheoindustriale de terre d’Otranto) à Maglie, via Matteotti 72, où aura lieu le atelier « Herbes à boire » : ici, les plantes spontanées et aromatiques découvertes sur le chemin seront transformées en cocktails sauvages permettant aux participants de goûter l’essence liquide du paysage méditerranéen MAX 20 PARTICIPANTS

Museo Industriale di Terra d’Otranto Maglie Via Giacomo Matteotti 72 Maglie 73024 Lecce Puglia +39 3278773894 https://www.museoarcheoindustrialediterraotrantomaglie.it/ http://www.comune.maglie.le.it [{« type »: « phone », « value »: « +39 327 877 3894 »}]

Herbes en chemin : le paysage se fait cocktail

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