Maglie ville de jardins – III édition, Parco dell’Istituto Circolone – Settore Agrario (IISS LANOCE), Maglie

Maglie ville de jardins – III édition Samedi 6 juin, 10h30 Parco dell’Istituto Circolone – Settore Agrario (IISS LANOCE) Lecce

aucun nombre maximal de visiteurs n’est prévu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Visite à l’exploitation agricole de l’Istituo Agrario Circolone (siège séparé de l’IISS Lanoce) de Maglie qui a nommé le riche propriétaire foncier qui a donné ses biens pour devenir un « Institut agraire théorique-pratique » pour les enfants des paysans pauvres. En plus de la zone en face, la ferme s’étend sur environ 20 hectares et comprend également le bois de chêne de Morigino. Lors de la visite, l’agronome et le georgofilo Dr. Francesco Tarantino, à partir de l’ancien plan topographique du Bosco di querce, en illustrera les particularités.

Parco dell’Istituto Circolone – Settore Agrario (IISS LANOCE) Via Vito Circolone, Maglie Maglie 73024 Lecce Puglia https://www.iisslanocemaglie.edu.it/luoghi?id=1761 [{« type »: « phone », « value »: « 331 2353913 »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Francesco Tarantino