MAH Pause créative, Musée d’art et d’histoire, Genève
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
MAH Pause créative Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Les ateliers créatifs de Superpapier vous donnent rendez-vous un après-midi par mois pour un moment d’expression libre, ouvert à toutes et tous, de0 à 99 ans. Un espace vivant où l’on imagine, découpe, assemble et expérimente en toute liberté!
En temps libre, venez quand vous voulez, profitez d’un temps de création simple et accessible, en donnant libre cours à votre imagination!
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.superpapier.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Atelier créatif
DR
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