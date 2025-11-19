MAHE S’INSTALLE – MAHE – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

MAHE S’INSTALLE – MAHE Début : 2026-03-05 à 21:00. Tarif : – euros.

Mahé s’installe Et ça va faire du bruit. Mahé est l’humoriste à ne surtout pas rater. Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours « presque sans faute ». Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène. Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17