Mai à Vélo 2026, ALSTOM La Rochelle, Aytré
Mai à Vélo 2026, ALSTOM La Rochelle, Aytré vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ALSTOM La Rochelle Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ALSTOM La Rochelle Avenue du Commandant Lisiack, 17440 Aytré, France Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201482
À voir aussi à Aytré (Charente-Maritime)
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 2 JOURS – PASS 2 JOURS – PARC JEAN MACE Aytre 18 juillet 2026
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 1J PARC JEAN MACE Aytre 18 juillet 2026
- Festival L’Horizon fait le Mur ANNULÉ Aytré 18 juillet 2026
- FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR – 1J – PARC JEAN MACE Aytre 19 juillet 2026