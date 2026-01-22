Festival L’Horizon fait le Mur

Parc Jean Macé Aytré Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

L’Horizon fait le mur poursuit l’aventure à Aytré ! Venez vivre l’expérience d’un festival différent pour une édition qui s’annonce magique.

.

Parc Jean Macé Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 97 07 09 contact@l-horizon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival L’Horizon fait le Mur

L’Horizon fait le mur continues its adventure in Aytré in 2025! Come and experience a different kind of festival for what promises to be a magical edition.

L’événement Festival L’Horizon fait le Mur Aytré a été mis à jour le 2026-01-20 par Nous La Rochelle