Festival L’Horizon fait le Mur Aytré
Festival L’Horizon fait le Mur Aytré samedi 18 juillet 2026.
Festival L’Horizon fait le Mur
Parc Jean Macé Aytré Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
L’Horizon fait le mur poursuit l’aventure à Aytré ! Venez vivre l’expérience d’un festival différent pour une édition qui s’annonce magique.
Parc Jean Macé Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 97 07 09 contact@l-horizon.fr
English : Festival L’Horizon fait le Mur
L’Horizon fait le mur continues its adventure in Aytré in 2025! Come and experience a different kind of festival for what promises to be a magical edition.
