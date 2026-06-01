Exposition « Au jardin », par Graines d’expression, Médiathèque Elsa Triolet, Aytré

Exposition « Au jardin », par Graines d’expression Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Elsa Triolet Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

EXPOSITION « AU JARDIN », par Graines d’Expression

Les ateliers créatifs de Graines d’Expression dévoilent la richesse de notre environnement naturel à travers des techniques d’expression plastique variées.

Exposition visible jusqu’au 2 juillet.

Médiathèque Elsa Triolet 12 B Rue de la Gare, 17440 Aytré, France Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546301904 https://www.aytre.fr https://www.facebook.com/villeaytre Personnes à mobilité réduite : l’équipement est entièrement accessible, grâce à un sas à ouverture automatique et un ascenseur.

EXPOSITION « AU JARDIN », par Graines d’Expression

© Graines d’expression