Atelier d’écriture, par l’auteur Olivier Lebleu, Parc Jean-Macé, Aytré

Atelier d’écriture, par l’auteur Olivier Lebleu Samedi 6 juin, 10h00 Parc Jean-Macé Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

ATELIER D’ÉCRITURE, par l’auteur Olivier Lebleu

Cet atelier en plein air vous invite à observer, ressentir et traduire en mots la richesse du parc. Une expérience d’écriture où la nature devient votre première source d’inspiration.

Adultes | Gratuit, sur inscription par ici : https://www.aytre.fr/evenement/atelier-ecriture-06-06-2026/

Samedi 6 juin, de 10h à 12h, parc Jean Macé.

Parc Jean-Macé 12 rue de la Gare 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.aytre.fr/evenement/atelier-ecriture-06-06-2026/ »}] [{« link »: « https://www.aytre.fr/evenement/atelier-ecriture-06-06-2026/ »}] Le parc Jean-Macé d’Aytré s’inscrit dans l’histoire récente du développement urbain de la commune, plutôt que dans un héritage ancien ou patrimonial marqué. Aménagé progressivement pour accompagner l’urbanisation du secteur, il répond à une volonté municipale de créer un espace public structurant, accessible et végétalisé.

Pensé comme un lieu de respiration au cœur de la ville, il combine aujourd’hui usages de loisirs (jeux, détente, événements) et fonctions écologiques, avec une attention portée à la biodiversité et à la gestion différenciée des espaces verts. C’est aussi un site régulièrement investi pour des manifestations culturelles, ce qui en fait un parc vivant, au croisement des pratiques sociales et environnementales. De nombreux stationnements à proximité, accessible aux PMR, nombreuses structures de jeux pour enfants, dont un structure adaptée aux enfants PMR.

ATELIER D’ÉCRITURE, par l’auteur Olivier Lebleu

Image générée par intelligence artificielle