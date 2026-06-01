Atelier de sensibilisation aux abeilles, Parc Pierre Loti, Aytré

Atelier de sensibilisation aux abeilles Samedi 6 juin, 10h00 Parc Pierre Loti Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX ABEILLES, par Un toit pour les abeilles

Cet atelier propose de mieux comprendre le rôle essentiel de la pollinisation et de découvrir les abeilles, domestiques comme sauvages, ainsi que les menaces qui pèsent sur elles.

Rendez-vous au jardin de La Baleine.

Tout public | Gratuit, sur inscription par ici : https://my.weezevent.com/atelier-de-sensibilisation-aux-abeilles

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ATELIER DE SENSIBILISATION AUX ABEILLES, par Un toit pour les abeilles

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