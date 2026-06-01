ATELIER DE SENSIBILISATION AUX CHAUVES-SOURIS, par Nature Environnement 17, Parc Les Cèdres, Aytré

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX CHAUVES-SOURIS, par Nature Environnement 17 Samedi 6 juin, 10h00 Parc Les Cèdres Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX CHAUVES-SOURIS, par Nature Environnement 17

Plongez dans l’univers mystérieux des chauves-souris pour découvrir leurs secrets et leur rôle crucial dans la nature. Un moment ludique pour mieux connaître et protéger ces fascinantes sentinelles de la nuit. Dans le cadre du programme « Biodivercité » de la CDA de La Rochelle.

Tout public | Accès libre

Samedi 6 juin | 10h à 12h, parc Les Cèdres

Parc Les Cèdres Les Cèdres, 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking à proximité, accessible aux personnes en situation de handicap

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX CHAUVES-SOURIS, par Nature Environnement 17

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