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Mai à Vélo 2026, Ardennes, Chalandry-Elaire

Mai à Vélo 2026, Ardennes, Chalandry-Elaire

Mai à Vélo 2026, Ardennes, Chalandry-Elaire vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Ardennes

Adresse : 08160 Chalandry-Elaire, France

Ville : 08160 Chalandry-Elaire

Département : Ardennes

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Ardennes Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Ardennes 08160 Chalandry-Elaire, France Chalandry-Elaire 08160 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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