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Mai à Vélo 2026, ASCEE 06, Nice

Mai à Vélo 2026, ASCEE 06, Nice

Mai à Vélo 2026, ASCEE 06, Nice vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ASCEE 06

Adresse : 147 Boulevard du Mercantour, 06200 Nice

Ville : 06700 Nice

Département : Maritime Alps

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 06 Maritime Alps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ASCEE 06 147 Boulevard du Mercantour, 06200 Nice Nice 06700 Maritime Alps Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209636

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