The Music of Hans Zimmer & Others – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice mercredi 15 avril 2026.

FRANCE BILLET PRÉSENTE : THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERSSTAR ENTERTAINMENT PRESENTE : Ce spectacleThe Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film music The Music of Hans Zimmer – présenté par un pirate de « Pirates des Caraïbes » !« Le Roi Lion » , « Dune », « Pirates des Caraïbes », « Gladiator », « The Dark Knight », « Man of Steel », « Spiderman », « Inception », « Interstellar », « Dunkerque » et plus encore … !Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que : « Le Roi Lion » , « Dune », « Top Gun », « Pirates des Caraïbes », « Gladiator », « The Dark Knight », « Man of Steel », « Spiderman », « Inception » et « Interstellar » lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.Venez vivre durant 2 heures, un concert riche en émotions, une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par The Hollywood Film Orchestra & Chœur et solistes vedettes.Concert hommage à l’œuvre de Hans Zimmer, l’artiste ne sera pas présent et les images des films ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06